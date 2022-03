Column: In de armen van Christus

Ik weet ook wel dat de gelijkenis van de goede Herder gaat over 99 schapen die Hij achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken. Zou de toepassing vandaag ook even andersom mogen zijn? Als ik denk aan de cijfers uit de onderzoeken die deze krant gedaan heeft. Een paar maanden geleden cijfers over afnemende betrokkenheid van jonge mensen op de kerk. Vorige week cijfers over wat corona heeft gedaan met de band van jong en oud aan de kerk en de kerkdiensten.