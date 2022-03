Landbouwminister Henk Staghouwer (CU) ziet op korte termijn geen problemen voor de voedselvoorziening in Nederland als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is te vroeg om te spreken over mogelijke crisismaatregelen, zei hij na afloop van overleg van de Europese landbouwministers over de situatie in Oekraïne. Dat land is een grote producent van onder meer graan.