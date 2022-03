EU en G7 zoeken aanpak cryptogeld tegen omzeilen sancties

De EU en de G7 onderzoeken maatregelen om te voorkomen dat cryptogeld, zoals de bitcoin, wordt gebruikt om de sancties te omzeilen die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de invasie van Oekraïne. „Er is grote instemming bij ons dat we dit niet kunnen laten gebeuren”, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire na afloop van een videovergadering met zijn Europese collega’s. „Maar ik kan natuurlijk niet zeggen hoe we dat gaan aanpakken.”