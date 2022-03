Bedrijven met vestigingen in Rusland „worstelen” met de vraag of ze hun activiteiten die buiten de sancties vallen moeten staken of niet. „Zo eenvoudig als ‘je moet daar weg’ is het niet. Er zijn ook andere morele afwegingen te maken”, heeft voorzitter Ingrid Thijssen van ondernemersorganisatie VNO-NCW gezegd op een onlinebijeenkomst met de eigen achterban.