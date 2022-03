Fed-baas Powell noemt rentestap nodig, impact Oekraïne onzeker

Jerome Powell, het hoofd van de Amerikaanse koepel van centrale banken Federal Reserve, wil later deze maand de rente verhogen. Nu staat het belangrijkste tarief nog op een historisch laag niveau omdat de ’Fed’ de economie wilde stimuleren tijdens de coronapandemie. Met de hoge inflatie en lage werkloosheid vindt Powell het tijd om een rem te zetten op het beleid van goedkoop geld, alhoewel de oorlog in Oekraïne ook voor veel onzekerheid over de economie zorgt.