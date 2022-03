Uitzendingen via satelliet en toegang tot nieuwssites van Russische staatsmedia RT en Sputnik zijn vooralsnog niet te blokkeren in Nederland. Dat laat een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media (CvdM) desgevraagd weten, nu de Europese Commissie de toegang in de EU van RT en Sputnik ontzegt als strafmaatregel voor de Russische invasie van Oekraïne.