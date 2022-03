KLM worstelt nog met vluchten naar Azië vanwege Rusland-ban

Luchtvaartmaatschappij KLM weet nog altijd niet hoe straks vluchten van en naar bepaalde Aziatische bestemmingen zullen worden uitgevoerd. Vanwege het verbod om door het Russische luchtruim te vliegen, heeft het bedrijf vluchten naar luchthavens in China, Japan en Zuid-Korea tot en met donderdag geschrapt. Of en hoe de vluchten straks weer uitgevoerd kunnen worden, is volgens een woordvoerder KLM onderwerp van een „complex proces” waar momenteel hard aan wordt gewerkt.