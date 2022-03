Het Openbaar Ministerie moet in het hoger beroep rond de moord op Eneco-monteur Ali Motamed opnieuw richting inlichtingendiensten AIVD en MIVD voor meer informatie over de rol die Iran mogelijk heeft gespeeld bij de liquidatie. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag bepaald. De raadslieden van Naoufal F., die de schutters zou hebben aangestuurd, hadden het hof gevraagd het OM die opdracht te geven.