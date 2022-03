ING doet geen nieuwe zaken meer met Russische bedrijven. Dat houdt in dat de bank geen nieuwe leningen meer verstrekt, behalve aan internationale bedrijven in Rusland. De bank heeft daartoe besloten vanwege de oorlog in Oekraïne. „We veroordelen de invasie van Oekraïne ten strengste”, aldus topman Steven van Rijswijk. „We steunen de bevolking van Oekraïne en onze gedachten gaan uit naar hen die lijden en vrezen voor hun leven.”