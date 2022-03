De toekomstige regering van Oekraïne moet alle bevolkingsgroepen in het land vertegenwoordigen, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei dit in gesprek met de nieuwszender al-Jazeera. De regering moet worden gekozen, maar moet iedereen vertegenwoordigen. De uitspraken volgen op een Russische inval in Oekraïne die een week geleden is begonnen.