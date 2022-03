FACTCHECK: Contract met Gazprom financiert oorlog Rusland

Hilde van den Heuvel van de lokale partij LeusdenVooruit stelde in een artikel in Binnenlands Bestuur maandag dat de gemeente Leusden met het contract met het Russische gasbedrijf Gazprom „op dit moment direct en indirect voor een deel de oorlog, welke wordt gevoerd door Poetin” financiert. Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt inderdaad dat Gazprom bijdraagt aan de Russische staatskas, maar het is onmogelijk te bewijzen dat het om directe financiering van de oorlog gaat. Bovendien importeert Nederland vanuit Rusland veel meer dan alleen gas.