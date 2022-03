De EU-ambassadeurs zijn het in Brussel eens geworden over sancties tegen hoge functionarissen en militairen in Belarus. Dat tweet de Franse ambassadeur en wordt door meerdere diplomatieke bronnen in Brussel bevestigd. Het land dat aan Oekraïne en Rusland grenst wordt door de EU beschouwd als mede-agressor in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.