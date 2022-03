Minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider Wopke Hoekstra sluit niet uit dat het coalitieakkoord op de schop gaat. „Er is nu zoveel aan de hand. De wereld staat op z’n kop. Dat betekent dat het kabinet terug naar de tekentafel moet, om te kijken wat dit in de volle breedte voor het beleid betekent”, zegt de bewindsman woensdag in een interview met De Telegraaf.