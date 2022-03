Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) dat namens de VN over de nucleaire activiteiten waakt, houdt spoedberaad over Oekraïne. Het gaat woensdag in Wenen over de veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval in het land dat in staat van oorlog verkeert. Grote zorg is gerezen over het terrein van de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl.