De Amerikaanse president Joe Biden zal dinsdagavond (lokale tijd) zijn eerste State of the Union houden. In deze ‘troonrede’ voor leden van het Congres zet het staatshoofd de belangrijkste plannen uiteen. Volgens vooraf verspreide fragmenten van de toespraak zal Biden over de Russische invasie in Oekraïne onder meer zeggen: „Poetin had ongelijk. We waren er klaar voor.”