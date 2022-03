De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari opgelopen door de gestegen rente, maar de oorlog in Oekraïne is reden voor zorg bij de fondsen, meldt onderzoeksbureau Aon. Die oorlog zorgt voor hogere prijzen voor energie en grondstoffen en zet aandelenkoersen naar verwachting de komende weken zwaar onder druk. De winst uit februari staat dus alweer op het spel.