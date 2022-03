Zwitsers moederbedrijf Nord Stream 2 vraagt uitstel betaling aan

Het in Zwitserland gevestigde moederbedrijf van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat zei economisch bestuurder Silvia Thalmann-Gut van het Zwitserse kanton Zug waar dat bedrijf is gevestigd. Volgens haar zijn de lokale autoriteiten dinsdag ingelicht over het besluit om uitstel van betaling aan te vragen, waardoor een faillissement erg waarschijnlijk is.