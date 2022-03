Target en Kohl’s behoorden dinsdag tot de stijgers op de beurzen in New York. De twee grote winkelbedrijven kwamen met beter dan verwachte kwartaalcijfers naar buiten. De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast vrezen beleggers dat de zware sancties van het Westen tegen Rusland ook een grote impact zullen hebben op de wereldeconomie. De olieprijzen gingen sterk omhoog.