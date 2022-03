IATA: herstel luchtvaart iets trager door Oekraïne-crisis

Het herstel van de luchtvaartsector loopt op de korte termijn vertraging op als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. Dat zegt de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Zo is het voor veel maatschappijen voorlopig niet mogelijk om van en naar Rusland te vliegen. Ook het Russische luchtruim is voor maatschappijen uit diverse landen verboden terrein. Een aantal maatschappijen zag zich daarop genoodzaakt vluchten te annuleren.