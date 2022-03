Olie- en gasconcern Shell krijgt een nieuwe financieel directeur. Sinead Gorman wordt per 1 april de financieel eindeverantwoordelijke bij het concern. Zij volgt Jessica Uhl op die vijf jaar lang over de financiën van het bedrijf ging. Voor Uhl is een langdurige verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk niet haalbaar, zo meldt Shell. En daarom zal zij haar functie neerleggen.