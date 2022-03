CPB: meer mensen met forse inkomensterugval door uitbraak corona

Door de uitbraak van de coronacrisis kregen in 2020 veel meer mensen te maken met een forse inkomensterugval dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) waren er 130.000 meer werknemers dan in 2019 bij wie het arbeidsinkomen minstens 10 procent daalde. Vooral flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen ging er fors op achteruit, omdat zij toen de eerste lockdown werd ingesteld en er veel onzekerheid was minder uren konden draaien. Medewerkers in de horeca zijn uiteindelijk het zwaarst getroffen.