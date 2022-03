Meer dan 660.000 mensen zijn de afgelopen zes dagen Oekraïne ontvlucht en naar een buurland gereisd, aldus de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Niemand zal ons kapot maken, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een live-videostream tegen het Europees Parlement. „Niemand zal ons breken. Wij zijn sterk. We willen onze kinderen zien opgroeien.” Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.