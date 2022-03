Omzet zakelijke dienstverlening groeit, fors herstel reisbranche

De omzet van de zakelijke dienstverlening is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 19,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat opmerkt dat met name de reisbranche enorm hard groeide. Die sector was in het eerste coronajaar dan ook zwaar getroffen door alle coronabeperkingen en is nog altijd niet hersteld tot het niveau van voor de coronacrisis. Dat geldt overigens ook voor de reclamesector.