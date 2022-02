Nederland is bereid Oekraïne aan fossiele brandstoffen te helpen, net als andere EU-landen. „Zodra dat verzoek er komt staan we er klaar voor”, zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) na afloop van overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Er is volgens Jetten niet gevraagd om de gasproductie in Groningen op te hogen. „Dat is nu nog absoluut niet aan de orde en ik was ook blij dat die vraag niet is gekomen.”