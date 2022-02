De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe beursweek met verliezen aangevangen. De Westerse sancties tegen Rusland vanwege de inval tegen Oekraïne drukten het sentiment. Producenten van wapentuig en -technolgie stonden evenwel bij de winnaars. Dat kwam door de belofte van onder andere Duitsland om fors meer in het eigen leger te investeren.