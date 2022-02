De horeca heeft vorig jaar meer omgezet dan een jaar eerder, maar de omzetstijging woog niet op tegen het verlies in 2020. De horeca had ook in 2021 te maken met strenge lockdowns en in vergelijking met het pre-coronajaar 2019 lagen de opbrengsten nog altijd ruim een kwart lager, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.