Winkelbedrijven hebben in januari bij elkaar 17,2 procent meer omzet behaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Bij de non-food winkels ging het om een stijging van 57,2 procent, terwijl de opbrengsten van levensmiddelen een lichte stijging lieten zien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking met 2020 lag de omzet in januari dit jaar meer dan 10 procent hoger.