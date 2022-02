Het Internationaal Auschwitz Comité veroordeelt de Russische inval in Oekraïne, en met name de manier waarop Moskou die probeert te rechtvaardigen. Het Kremlin sprak onder meer van ‘denazificatie’ van Oekraïne, dat zich volgens de Russen schuldig maakt aan genocide. Ook noemde president Poetin de Oekraïense regering ’neonazi’s’, terwijl president Zelenski van Joodse afkomst is.