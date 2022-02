De Russische opmars in Oekraïne stagneert, vermoedelijk door onder meer de hevige tegenstand van de Oekraïners. Dat heeft het Brits ministerie van Defensie zaterdag gezegd op Twitter. „Het tempo van de vooruitgang is tijdelijk verminderd, waarschijnlijk als het resultaat van acute logistieke problemen en het sterke Oekraïense verzet”, aldus de update uit Londen over de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.