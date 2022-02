De stichting Chauffeursnieuws & Transporteffect, die een inzamelingsactie is begonnen voor Oekraïense chauffeurs in Nederland, heeft na een dag ruim 60.000 euro opgehaald. Gemikt was op een bedrag van 5000 euro, maar zaterdag stond de teller op meer dan 60.000 euro. „Het is een overweldigend succes. We hadden dit niet verwacht”, zegt voorzitter Aschwin Cannoo.