De Oekraïense president Volodimir Zelenski verwacht dat het Russische leger in de nacht van vrijdag op zaterdag Kiev zal aanvallen. In een verklaring vrijdagavond laat roept hij de bevolking op de hoofdstad van Oekraïne resoluut te verdedigen. „Over het lot van het land wordt nu beslist”, zegt hij in een videoboodschap.