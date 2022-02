De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse winsten de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten berichten dat de Russische president Vladimir Poetin bereid zou zijn tot onderhandelingen over Oekraïne in Minsk. Tegelijkertijd vechten Russische troepen al om de Oekraïense hoofdstad Kiev en was er voor de slotbel geen signaal dat er ook echt vredesgesprekken komen.