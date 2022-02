Enquête: geen meerderheid voor oppompen van Gronings gas

Er is geen meerderheid voor oppompen van Gronings gas, zo staat in een enquête waarin Nederlanders zijn ondervraagd over de relatie van gas met de huidige situatie in Oekraïne. Op de vraag wat de Nederlandse overheid moet doen als er een tekort aan gas ontstaat, gaf 38 procent aan dat er gas uit de provincie Groningen moet worden gehaald. De enquête is opgesteld en uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van duurzaamheidsplatform Change Inc.