Bij energiebedrijf Eneco is het door de flink opgelopen energieprijzen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne even niet meer mogelijk om een normaal energiecontract af te sluiten. Een woordvoerder legt uit dat de prijzen op de markt nu zodanig op en neer gaan zijn dat Eneco niet goed genoeg vooruit kan kijken voor het bepalen van contractprijzen.