Doetips: Kwetterterp, puzzelplezier en Pannerden

Dierenpark Amersfoort opende deze week de Kwetterterp. De Woudwachter, een echte vogelfan, nodigt jong en oud graag uit voor een ‘housewarming’. In zijn werkschuur, woning en tuin komen bezoekers in kasten, op werktafels en via snuisterijen van alles te weten over de Nederlandse vogels. Welke vogel maakt welk geluid? Hoe ziet het nest van een houtduif of zwaluw eruit? Ook helpt de Woudwachter op weg met het maken van voer, veilige schuilplekken en het maken van nestplekken voor de vogels.