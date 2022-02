In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 1513 patiënten met het coronavirus, 42 minder dan een dag eerder. Daarmee is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voor de derde dag op rij gedaald, laten de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien.