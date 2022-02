Scholen krijgen twee jaar langer de tijd om de gereserveerde 5,8 miljard euro in te zetten waarmee ze onderwijsachterstanden aan kunnen pakken die zijn ontstaan door de coronapandemie. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel daartoe van onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij kondigde onlangs al aan dat hij positief was over een verlenging; de Tweede Kamer had er ook op aangedrongen.