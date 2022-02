China dringt er bij Rusland op aan te onderhandelen

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld en gezegd dat het conflict in Oekraïne met onderhandelingen moet worden opgelost. Hij zei dat de situatie in Oost-Oekraïne nu snel is veranderd en dat China graag onderhandelingen ziet. Het land heeft begrip voor het Russische militaire ingrijpen dat het geen invasie wil noemen, omdat het doel van de Russische strijdmacht beperkt zou zijn en niet gericht op verovering en bezetting.