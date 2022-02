Damrak krabbelt op na koersdreun door oorlog Oekraïne

De Amsterdamse AEX-index lijkt vrijdag weer wat op te krabbelen na de koersdreun die volgde op de Russische invasie in Oekraïne. Beleggers lijken van de ergste schrik te zijn bekomen en trekken zich op aan de sterke positieve draai op Wall Street, waar donderdag forse koersverliezen werden omgezet in een stevig hoger slot van de beurzen. Vooral techgraadmeter Nasdaq liet een opmerkelijk koersverloop zien, waarbij een eerder verlies van bijna 3,5 procent werd omgebogen in een winst van ruim 3 procent.