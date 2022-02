De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar Tesla-topman Elon Musk en zijn broer Kimbal, die bestuurslid is bij de fabrikant van elektrische auto’s. De toezichthouder wil weten of de broers de regels hebben overtreden toen ze afgelopen najaar aandelen Tesla verkochten, bevestigt een ingewijde aan persbureau Bloomberg na berichtgeving door The Wall Street Journal.