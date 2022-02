In 3-literflessen champagne van het merk Moët & Chandon Ice Impérial kan de drug MDMA zitten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens de dienst zijn al vier mensen in Nederland ziek geworden na het drinken van de vervuilde champagne. In Duitsland is iemand eraan overleden.