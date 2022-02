Een prediker verkondigt het Evangelie, is een heraut, een leraar, een herder. Zulke beelden komen als vanzelf boven wanneer we het werk van een dominee typeren. Het lijkt bepaald niet vanzelfsprekend dat het beeld van de nar ook een plek in die opsomming ontvangt. De nar lijkt op het eerste gezicht vooral een komisch, niet serieus te nemen personage.