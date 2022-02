De Nederlander Erik Gmelig Meyling, die al acht jaar met zijn Oekraïense vrouw en zoontje van vijf in Oekraïne woont, is gevlucht naar de grens met Polen. De situatie in Oekraïne noemt hij „verschrikkelijk”. „Dit hadden we allemaal niet zien aankomen”, zegt hij over de grootschalige aanval van Rusland. „Poetin heeft voor het meest gitzwarte scenario gekozen.”