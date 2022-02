Experts: westerse sancties slechts begin van economische pijn

De sancties die westerse mogendheden tegen Rusland instellen, betekenen nog maar het begin van de pijn voor de economie. Het is duidelijk dat Rusland met tegenmaatregelen komt en linksom of rechtsom wordt niemand daar beter van, zegt econoom Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland en Oekraïne. Volgens hem werken sancties in algemene zin niet om geopolitieke doelstellingen te bereiken. Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland en in het bijzonder de Nederlands-Russische betrekkingen, noemt het een „logische zaak” dat de handel met Rusland minder wordt maar vraagt zich af hoe ver de westerse landen durven te gaan.