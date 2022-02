De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag diep in het rood. Beleggers dumpten hun aandelen en gingen op zoek naar veiligere havens zoals goud in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben al aangekondigd met nieuwe „zware sancties” tegen Rusland te komen. De olieprijzen schoten daardoor verder omhoog.