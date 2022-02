EU-parlement steunt ‘ongezien’ zwaar antwoord op Russische inval

Het Europees Parlement steunt „een ongezien Europees en internationaal antwoord, inclusief nieuwe en zware sancties”, op de Russische inval in Oekraïne. „Zware strafmaatregelen moeten duidelijk maken dat we het Kremlin verantwoordelijk houden”, zeggen de voorzitter en fractieleiders van het parlement in een gezamenlijke verklaring. Ze organiseren een extra plenaire vergadering over de situatie op 1 maart, maken ze bekend.