De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft DPG Media een boete opgelegd van 525.000 euro. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat klanten die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. Dat is volgens de autoriteit in deze situatie niet nodig, waardoor het mediabedrijf om te veel persoonsgegevens vroeg.