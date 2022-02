De gevangenzittende Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft in een videoboodschap laten weten dat hij volstrekt tegen de oorlog is die president Vladimir Poetin in Oekraïne is begonnen. Volgens Navalni wordt die gevoerd „om te verhullen hoe de Russen worden bestolen en om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problemen van het land, met name de economische neergang”.