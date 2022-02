China ziet in de militaire acties van Rusland in Oekraïne geen invasie, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar China houdt de situatie heel scherp in de gaten. De volksrepubliek heeft via de staatsmedia opgeroepen tot hervatting van de diplomatie in het conflict over Oekraïne. „De deur naar een vreedzame oplossing is nog niet helemaal dicht en mag ook nooit gesloten worden”, vindt Beijing.