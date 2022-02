Russische grondtroepen zijn in drie regio’s de grens met Oekraïne overgegaan, meldt de Oekraïense grenswacht. Door Russische bombardementen op Oekraïne zijn minstens zeven mensen gedood en zeker negen mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten in Kiev. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.